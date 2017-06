Gaaf een Buizerd

OVERSCIE- Fotograaf Arno Glissenaar zag in een boom aan de Sidelinge een buizerd zitten en stuurde de redactie een foto voor publicatie . De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië. Hij is een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert waar hij broedt, op de koudste gebieden en enkele ondersoorten na. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden. Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën zoals kikkers en kleine vogels, maar hij is bij gelegenheid ook aaseter.