Overschie een Eldorado voor zwerfkatten

OVERSCHIE- De Stichting Zwerfkatten Rijnmond was maandag j.l. op kattenjacht in Overschie. Daar liep een groep van ongeveer veertig katten en kittens die gevangen moet worden. Er zijn inmiddels 33 katten gevangen. De zoektocht naar de dieren begon om 09.00 uur op de Parallelstraat bij de Mercedesflat. Volgens de stichting zitten daar veel zwerfdieren die niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn.

Om te voorkomen dat er nog meer katten zonder baasje komen, worden de volwassen dieren geholpen. Later deze week worden ze teruggezet. Dat kan omdat een echtpaar ze eten geeft. "Mijn vrouw doet dat voornamelijk", legt een bewoner uit op Radio Rijnmond. "Ze heeft voor allemaal ook een naam, maar we hebben nu de hulp ingeroepen." En dat is maar goed ook, zegt Ineke Jochims van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. "Het is een eldorado voor katten, maar ze moeten niet verder uitbreiden. Dan hebben we er zo een paar honderd en loopt het helemaal uit de hand." De dieren worden met eten in een speciale kooi gelokt. Die klapt dicht zodra een kat erin zit. "Dit zijn geen katten om met blote handen beet te pakken", verklaart Jochims. De kittens die worden gevangen, worden geholpen en gaan wel naar een opvang. Daar worden ze gesocialiseerd zodat ze kunnen worden geadopteerd. Maandagavond had de stichting er 33 gevangen. Jochims: "We gaan door tot we de laatste gevangen hebben."