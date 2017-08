OVERSCHIE- In het kader van de landelijke Nacht van de Vleermuis 2017, organiseert de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand een vleermuisexcursie op vrijdag 25 augustus in Schiebroek. Geïnteresseerden kunnen zich om 21.00 uur verzamelen bij het RandstadRailstation Meijersplein. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage t.b.v. de werkgroep is welkom. Op het programma staat na de informatieronde over vleermuizen en de apparatuur die wordt gebruikt, een wandeling door de parken van Schiebroek van maximaal 6 km. Met behulp van de bat-detector hopen we dan een aantal soorten te kunnen horen en te zien zoals de Gewone Dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Watervleermuis. Aanmelding is niet nodig. Informatie vooraf kunt u krijgen via: Petertje.vleermuis@gmail.com Algemene informatie over vleermuizen kunt u vinden via www.vleermuis.net Bij heel slecht weer zoals langdurige regenval gaat de excursie niet door.