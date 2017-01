Bewonersinitiatieven welkom Heeft u een goed idee?

Funpark was in 2016 een van de succesvolle bewonersinitiatieven Foto: Arjen Jan Stada

Funpark was in 2016 een van de succesvolle bewonersinitiatieven Foto: Arjen Jan Stada

OVERSCHIE- In Overschie ging het budget voor de bewonersinitiatieven in 2016 schoon op. In het nieuwe jaar is er weer een nieuw budget, dus de gebiedscommissie kijkt uit naar uw ideeën en plannen. Onderstaand de voorwaarden en een tip van de commissie.

Een bewonersinitiatief maakt wonen en leven in Overschie leuker. Het kan dus van alles zijn; van straatborrel tot parkfestival. Hoe creatiever, hoe beter. Medewerkers van Opzoomer Mee en de gemeente Rotterdam helpen graag bij het uitwerken van een idee. Kijk op www.rotterdam.nl/bewonersinitiatief voor de aanvraagprocedure. Een tot plan uitgewerkt idee gaat naar de gebiedscommissie. Die vergadert erover en neemt een besluit. Anne Snoeck Henkemans (vicevoorzitter gebiedscommissie): 'De ideeën van bewoners zijn echt fantastisch. En vorig jaar was ook de jeugd bijzonder creatief met hun ideeën. Ik hoop dat ze dat dit jaar weer doen. Want je kunt mopperen dat er weinig te

doen is voor jongeren, maar je kunt het ook gewoon zelf organiseren! Ik heb nog wel een tip voor iedereen die een initiatief neemt: begin op tijd. De gebiedscommissie vergadert maar één keer per maand dus als je vlak na een vergadering met je plan komt, moet je lang wachten op een besluit.' De vergaderdata staan op www.rotterdam.nl/overschie.