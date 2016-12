Tentoonstelling schilderwerk van Jacques den Hartog in museum Oud -Overschie

OVERSCHIE- Vanaf zondag 22 januari 2017 tot en met 14 mei 2017 kunt u in de expositieruimte 'De Melkfabriek' het schilderwerk van Jacques den Hartog bekijken. Jacques werd in december 1880 geboren in Delfshaven en overleed in 1982, bijna 102 jaar oud. Vanaf eind april 1916 is Jacques in Overschie komen wonen op de Kleinpolderkade 1 en later op nr. 4a boven café 'Vanouds de Schenkkan'. Hij had daar ook een atelier. Een schilderij van het interieur van dit atelier ontbreekt niet op deze tentoonstelling. Vanaf 1916 tot 1948 - zijn Overschiese periode - heeft hij full time als kunstschilder gewerkt. Hij schilderde vooral portretten, landschappen, stadsgezichten en stillevens. Op de expositie kunt u een zelfportret uit ca 1945 en enkele door hem gemaakte portretten zien. Jacques den Hartog was ook een schilder van Overschie. In 1929 maakte hij in opdracht van het toenmalige college van B & W van Overschie een gezicht Overschie met twee molens, te zien op de tentoonstelling. Uit het bezit van ons museum en van Jeanne den Hartog zijn hier verschillende andere schilderijen van Overschie aan toegevoegd. Men kan de gezichten op Overschie vergelijken met landschappen van plaatsen elders (Veluwe) en een groot stadsgezicht op de Leuvehaven.