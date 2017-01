Opening tentoonstelling schilderwerk van Jacques den Hartog

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Zondag 22 januari j.l. werd in de expositieruimte 'De Melkfabriek' de tentoonstelling van het schilderwerk van Jacques den Hartog geopend. Deze opening werd verricht door onze plaatsgenoot Wim Pijbes. Bestuurslid Gerrit Neomagus heette de ruim honderd belangstellenden zeer welkom in het Museum Oud Overschie en stelde Jeanne den Hartog, dochter van de exposerende Jacques den Hartog aan het belangstellende publiek voor. Daarna gaf hij het woord aan Wim Pijbes.

"Wie op een prachtige dag als vandaag een wandeling maakt, langs de Schie bij voorbeeld, en de zon ziet schijnen, de strak blauwe lucht en de kraakheldere contouren van alles om hem heen, denkt onmiddellijk aan het woord; pittoresk. Een woord dat uitgevonden had kunnen worden in Overschie. Met de Overschiese Dorpsstraat met het gezicht op de kerk met zijn markante torenspits. Wanneer wij door de klinkerstraatjes en langs de oude gevels lopen vinden wij dit schilderachtig mooi. En dat noemen we dan pittoresk. Dit begrip ontstond aan het eind van de 18 de eeuw en werd gebruikt als synoniem voor 'romantique'."

Pijbes vertelde verder dat toen John van den Berg, beheerder van Museum Oud Overschie, hem vroeg om de opening te verrichten van de tentoonstelling van Jacques den Hartog, hij onmiddellijk "Ja!" had gezegd. Hij draagt het museum namelijk een warm hart toe want juist een museum als Oud Overschie doet je beseffen op welk plekje van de aarde je bent. Het museum geeft je besef van tijd en plaats.

Schilder Jacques den Hartog was vanaf 1916 fulltime werkzaam als kunstschilder. Hij schilderde vooral portretten, landschappen, stadsgezichten en stillevens. Jacques den Hartog was ook een schilder van Overschie. Na op diverse plekken in Rotterdam te hebben gewoond, kwam hij op 27 april 1916 wonen aan de Kleinpolderkade 1 in Overschie en later op 4a boven (het verdwenen) café De Schenkkan. Zijn hospita was mevrouw De Wit. Jacques den Hartog had daar ook een atelier en dat legde hij vast op een van zijn vele werken (nummer 13 van de tentoonstelling). 1929 maakte hij in opdracht van het toenmalige college van B&W van Overschie een gezicht op Overschie met twee molens, nu te bezichtigen op de tentoonstelling. Uit het bezit van het museum en van dochter Jeanne den Hartog, die uiteraard ook op deze feestelijke opening was, zijn hier verschillende andere schilderijen van Overschie aan toegevoegd, waaronder een groot Schiegezicht, afkomstig uit de nalatenschap van Piet Snaathorst. Recent verwierf het museum een schilderij van de molen 'De Adelaar' aan de Rotterdamse Schie.

Jacques den Hartog heeft ook gedichten en korte verhalen geschreven. Deze zijn samen met enkele persoonlijke herinneringen en foto's te zien in een kleine vitrine.

Wim Pijbes beëindigde zijn openingstoespraak met de woorden: "Ik feliciteer Museum Oud Overschie met deze tentoonstelling. Ik wens u veel plezier bij het bekijken van de werken van Jacques den Hartog."

Deze werkelijk schitterende expositie is vanaf 22 januari tot en met 14 mei 2017 te bezichtigen. Het museum is elke zondag gratis toegankelijk en geopend van 14-00 tot 17-00 uur. Expositieruimte 'De Melkfabriek' is te bereiken via de Overschiese Kerksingel 1. 3043BA Rotterdam. Zie ook www.museumoudoverschie.nl

Het museum is een stichting die geheel wordt gedreven door vrijwilligers en wordt in stand gehouden door jaarlijkse bijdragen. Nieuwe donateurs ( à 17-50 euro per jaar) zijn van harte welkom.