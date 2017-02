Door Dirk Brandhorst, Rob Jansen & Tineke Hoogenboom

In de rubriek 'Overschie in oude ansichten' schrijven vrijwilligers van museum Oud-Overschie belangeloos voor de Overschiese Krant. Samen met Dirk Brandhorst schrijft Tineke Hoogenboom de rubriek . Beiden besteden veel werk aan het archiveren van gedateerd beeldmateriaal. Inmiddels hebben deze Overschieenaars grote kennis opgedaan met het vele materiaal dat door hun handen komt, bestudeerd wordt, van tekst voorzien en in de archiefmappen gaat om eventueel op een later tijdstip te gebruiken voor een tentoonstelling.

Reactie productiedames van Sufaro Suikerwerkfabriek

''Kon je de tijd maar terug draaien''

OVERSCHIE- Aan de Willem de Zwijgerstraat zat destijds gevestigd Suikerwerkfabriek Sufaro die in 1999 haar 100 jarige bestaan vierden. Van de Willem de Zwijgerstraat is de fabriek verhuisd naar Drunen. Directeur Frank Ottespeer had geregeld jonge productiedames in dienst bij voor het vervaardigen van snoep en suikergoed.

Joke De Meersseman reageerde bij het zien via de site www.overschiesekrant.nl en wist de personen te herkennen. Joke: ,,Deze dames zijn aan de lange tafel Lenie Slootweg Pelle en Joke Slootweg de Meersseman aan de weegschaal".

Gerda Tielman reageerde op haar antwoord en herkenning:,, leuk Joke .weet ik nog wel ,de snoepfabriek ,en jullie woonde boven al die lekkere zoetigheid .een soort Joke en Lenie in de snoepfabriek ,wie wil dat nou niet''. Joke de Meersseman;,, ja Gerda zag die foto in het Overschiese krant staan, leuk he nog met mijn zus kon je de tijd nog maar terug draaien".