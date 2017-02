Verzetsmuseum zoekt hulp over Louis de Leeuwe

OVERSCHIE-Het Verzetsmuseum in Amsterdam maakte de redactie van de Overschiese Krant attent op een foto van een Joodse familie uit het nooddorp in Overschie. De foto toont de familie De Leeuwe echter zonder vader. Van hem, Louis de Leeuwe, oud 42 jaar en geboren op 20 september 1900 in Den Haag, wordt vermeld dat hij al in oktober 1942 was weggehaald als Spaans oorlogsvrijwilliger. Hij is op 23 oktober 1942 te Leusden door de S.D. gefusilleerd. Tot nu toe is zijn naam bij het Verzetsmuseum in de bekende documenten nog niet naar voren gekomen als Spanjestrijder/vrijwilliger.

Daarom deze oproep om mee te helpen om meer over deze familie te weten te komen. Zijn er nog andere familieleden of verwanten in leven? Help mee te zoeken in krantenarchieven en help door andere mensen ook te attenderen op onze zoektocht. Op de website Joods Monument heeft het Verzetsmuseum de volgende informatie over hem gevonden:

Louis de Leeuwe was een zoon van Barend de Leeuwe en Sientje van Minden. Hij trouwde op 35-jarige leeftijd op 2 October 1935 in Rotterdam met de uit Assen afkomstige Gezina de Jong, een dochter van Bernhard de Jong en Rachel de Levie. Het echtpaar kreeg vier kinderen, welke allen, samen met hun moeder tijdens de Sjoa werden vermoord in Sobibor.

Louis de Leeuwe was een fabrieksarbeider en woonde met zijn gezin in de 1e Looiersdwarsstraat 3 hs in Amsterdam en vanaf 20 September 1941 in de Landzichtlaan 17 in Rotterdam Overschie. Echter op zijn registratiekaart van de Joodse Raad staat zijn adres vermeld als J. van Essenstraat 5 bis in Utrecht (dit moet zijn Justus van Effenstraat). Verder is er op zijn kaart een aantekening gemaakt dat volgens lijst R1160, Louis de Leeuwe in Kamp Oud Leusden (Amersfoort) op 23 October 1942 is "overleden".

Zie ook Loods24