Lezing strijd om de Maasbruggen

OVERSCHIE- Op 10 mei 1940 wordt Rotterdam rond 4 uur in de vroege morgen opgeschrikt door het dreunende geluid van Duitse vliegtuigen boven de stad en daverende explosies van het bombardement op militair vliegveld Waalhaven. Nederland wordt betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 19 februari a.s . verzorgt Vincent Quast een lezing over het verloop van de vijf dagen strijd rond de Maasbruggen. Vincent is al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dankzij deze interesse heeft hij door de jaren heen de slagvelden bezocht van o.a. Normandië, Arnhem, Hürtgenwald en de Ardennen. Daarnaast heeft hij tientallen militair- en oorlogsmusea bezocht in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In 2002 is hij als aspirant commando meegegaan in de winterlichting van het Korps Commando Troepen in Roosendaal.

De presentatie vindt plaats in het onderkomen van de "Stichting Ons Rotterdam" aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar met buslijn 67. De aanvang is om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur. De toegang is, zoals altijd, gratis. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het noodzakelijk, dat u zich aanmeldt om de presentatie bij te wonen. Dat kan telefonisch via 010-4804513 en via E-mail info@onsrotterdam.nl . Kijk ook op www.onsrotterdam.nl of onze facebook-pagina www.facebook.com/onsrotterdam