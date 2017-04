Door Dirk Brandhorst, Rob Jansen & Tineke Hoogenboom

In de rubriek 'Overschie in oude ansichten' schrijven vrijwilligers van museum Oud-Overschie belangeloos voor de Overschiese Krant. Samen met Dirk Brandhorst schrijft Tineke Hoogenboom de rubriek . Beiden besteden veel werk aan het archiveren van gedateerd beeldmateriaal. Inmiddels hebben deze Overschieenaars grote kennis opgedaan met het vele materiaal dat door hun handen komt, bestudeerd wordt, van tekst voorzien en in de archiefmappen gaat om eventueel op een later tijdstip te gebruiken voor een tentoonstelling.

Op zoek naar namen Rode Kruis Overschie

OVERSCHIE- Wie helpt ? Een gedateerde foto van het Rode Kruis, afdeling Overschie. De archiveerders van museum Oud Overschie zoeken de namen van deze leden. Volgens Peter Hartog zou de foto gemaakt zijn ter gelegenheid van een uitstapje naar Oosterbeek. Jaartal is tevens onbekend. Uw antwoorden zijn meer dan welkom bij Museum Oud –Overschie aan de Overschiese Dorpsstraat 136-138 tel 010-4158864 of per mail info@museumoudoverschie.nl