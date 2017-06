Tentoonstelling Hendrik Sutterland in Melkfabriek Museum Oud-Overschie

OVERSCHIE- Vanaf zondag 28 mei t/m 17 september 2017 wordt in expositieruimte "De Melkfabriek" van Museum Oud-Overschie een tentoonstelling gehouden over de werkzaamheden en de bouwkundige nalatenchap van Hendrik Sutterland (1889 Koudekerk a/d Rijn - 1965 Rotterdam). Tussen 1930 en de opheffing van de gemeente Overschie in 1941 was Henk Sutterland Sr. directeur Gemeentewerken van Overschie en stond hij aan het hoofd van de Technische Dienst. Maar ook voor 1930 maakte het gemeentebestuur van Overschie al gebruik van de diensten van Sutterland, die toen werkte bij het bureau Granpré Molière, Kok en Verhagen, onder meer bekend als bouwer van tuindorp Vreewijk. Voor de expositie werd een selectie gemaakt uit stedebouwkundige ontwerpen, bouwtekeningen, foto's en persoonlijke bezittingen. Er komt een aparte toelichting bij de expositie, waarvoor door de familie ook stukken ter beschikking werden gesteld.

In 1927 besloot de gemeente Overschie opdracht te geven tot het maken van een bestemmingsplan voor de Nieuwe of Kleinpolder en de aankoop van gronden in die polder. In 1929 werd het door Sutterland opgestelde plan voor de Kleinpolder en een deel van de Blijdorpse polder officieel aanvaard en rechtsgeldig. Op hoofdlijnen is dit nog steeds de plattegrond van Overschie.

H. Sutterland heeft in zijn Overschiese periode een flink aantal gemeentelijke gebouwen ontworpen en uitgevoerd, zoals de Pieter van Aschschool, Badhuis en Gymnastieklokaal aan de Willem de Zwijgerstraat. In de loop van de jaren '30 werden de ambities van het Overschiese gemeentebestuur steeds groter en ontwierp Sutterland twee alternatieve maar nooit uitgevoerde plannen voor een nieuw raadhuis voor Overschie. Ook werden enkele werkverschaffingsobjecten onder handen genomen, zoals de aanleg van de begraafplaats Hofwijk. Het laatste werk in zijn Overschiese periode was de bouw van het Nooddorp Landzicht.

In bescheiden mate wordt ook aandacht besteed aan de architectonische activiteiten van zijn beide zoons, Henk jr en Huib Sutterland. Zoon Henk Sutterland was medeverantwoordelijk voor onder meer de bouw van de Maranathakerk, de uitbreiding van de Pieter van Aschschool en diverse particuliere bouwprojecten. Zoon Huib tekende mee aan het bouwblok op de hoek van de Tweede Hogenbanweg en de Rotterdamse Rijweg op de plek van de gesloopte villa Veldheuvel.

Op twee nader te bepalen zondagmiddagen - waarschijnlijk de eerste zondagen in juni en september - wordt een wandeling gemaakt langs diverse "Sutterland-objecten".