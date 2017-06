Fabrieksmuur Van Klaveren

OVERSCHIE- In de polder Blijdorp werden in de jaren twintig van de vorige eeuw vele onteigeningsprocedures gevoerd. In verband daarmee begon Van Klaveren in 1924 een nieuwe fabriek aan de Schansweg 61-67 te Overschie bij Kleinpolder. Fotograaf Arno Glissenaar legde een deel van een muur fabriek vast.

De fabrikant W.G. (Wim) van Klaveren zorgde in 1930 voor uitbreiding van de fabriek aan de Schansweg, nadat in de voorgaande jaren de indeling van het pand al enkele keren was veranderd. De malerij werd vergroot, waardoor elders ruimte vrijkwam. Het kantoor volgde in 1947 naar Overschie. Rond 1985 had het complex van Van Klaveren 2.300 m² bebouwde oppervlakte en 2.700 m² opslag. In Overschie was een concentratie van verffabrieken ontstaan. Niet alleen Van Klaveren, maar ook Van Wijk, Tollens en Molyn waren hier te vinden.

De belangrijkste afzetgebieden van Van Klaveren waren in de jaren vijftig de Benelux, Zuid-Europa en Marokko. Men specialiseerde zich in jachtlakken, terwijl bij huisschilders de producten 'Ostara' en 'Synosta' bekend waren. De latere concentraties in de verfindustrie wist Van Klaveren een poosje te ontlopen door zich enerzijds te specialiseren (onder andere in vernisstoken volgens eigen procedé) en anderzijds door doe-het-zelfproducten te ontwikkelen. Omdat de markt steeds meer om sneldrogende lakken vroeg, liep de afzet van de klassieke lakken terug. In 1989 viel het doek voor de onderneming. Dat jaar zijn de recepturen en merknaam echter overgenomen door Herfst & Helder in Lelystad. Hun 'Allihol' vernissen geven zodoende de traditie van Van Klaveren door.