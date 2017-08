OVERSCHIE- Op de hoek van de Parallelstraat en de Zestienhovensekade (vlakbij het wapen van Overschie) staat een dorpsplattegrond met historische waarde! Bezoekers aan Overschie kunnen daarop zien waar vroeger de Maranatha kerk stond (gesloopt 2008). Je kunt precies lezen waar vroeger een postkantoor aan de burgemeester Baumannlaan stond en de vroegere locatie van de bibliotheek. Waar nu de entree uit de grond is gestampt prijken de straatnamen van vóór de sloop van de flatgebouwen, die vanwege slechte luchtkwaliteit verwijderd moesten worden. Net buiten Overschie is de locatie te zien van de energiehal die in 1999 is gesloopt! De makers van de plattegrond maken hiervan ook geen geheim. Rechtsonder staat vermeld: "Scheffer's Reclame BV Ridderkerk '98". Dit exemplaar is overigens niet echt zo oud want het werd eerder dit jaar geplaatst na vernieling van het vorige.