Door Dirk Brandhorst, Rob Jansen & Tineke Hoogenboom

In de rubriek 'Overschie in oude ansichten' schrijven vrijwilligers van museum Oud-Overschie belangeloos voor de Overschiese Krant. Samen met Dirk Brandhorst schrijft Tineke Hoogenboom de rubriek . Beiden besteden veel werk aan het archiveren van gedateerd beeldmateriaal. Inmiddels hebben deze Overschieenaars grote kennis opgedaan met het vele materiaal dat door hun handen komt, bestudeerd wordt, van tekst voorzien en in de archiefmappen gaat om eventueel op een later tijdstip te gebruiken voor een tentoonstelling.

Rara foto

Veerdienst tussen Schouwgat Overschie en Mathenesse

OVERSCHIE- Bij museum Oud-Overschie 'De hoop doet leven' is bij archivaris Dirk Brandhorst de vraag neergelegd of er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een veerdienst heeft gevaren tussen het Schouwgat in Overschie en Mathenesse in Rotterdam. Na speurwerk kwam vrijwel niets naar voren dat de vraag met een volwaardig 'ja' bevestigt en daarom riep het museum de hulp in van lezers van diverse media, dus ook de Overschiese Krant.

In die oproep vertelde Arend Siegensma-Verkade aan Dirk Brandhorst van museum Oud-Overschie 'De Hoop doet Leven', dat zijn vader een bootje had. Met deze parlevinker voer hij langs schippers die tegen de wal of op stroom aangemeerd lagen om hen zijn kruidenierswaren te verkopen. Maar net na de Tweede Wereldoorlog (1940-194)5 was daar niet veel meer mee te verdienen en daarom heeft hij toen een veerdienst opgezet. Daar vervoerde hij personen mee, want net na de oorlogsjaren was nog maar heel weinig openbaar vervoer meer beschikbaar.

Dat zou geweest zijn onder de firmanaam Robotax (Rotterdamse Boot Taxi). Het schip zou als naam 'Sima' hebben gehad en had ligplaats bij het bedrijfskantoor aan de Voorhaven. Het zou een vrij drukke lijndienst over de Schieën zijn geweest. Vader Arend Siegensma zou in september 1948 ook met passagiers hebben gevaren door de Amsterdamse grachten te gelegenheid van de 50-jarige ambtsperiode van koningin Wilhelmina. Op 4 september deed zij afstand van de troon en vond de inhuldiging plaats van koningin Juliana. Het museum is gevestigd aan de Overschiese Dorpstraat 136-140. Reacties en/of fotomateriaal zijn welkom via 010-4158864 of info@museumoudoverschie.nl