In Theater Musica 'Wie heeft mij gezien vandaag?

OVERSCHIE- Afgelopen donderdag 8 december jl. organiseerde Route 33 een symposium over eenzaamheid met als titel: 'Wie heeft mij gezien vandaag?' Eenzaamheid treft velen van ons. Meer mensen dan we weten of zouden verwachten. Ouderen worden over het algemeen het meest getroffen, maar uit onderzoek blijkt dat ook steeds meer jongeren lijden onder dit maatschappelijke probleem. Pact Overschie is een samenwerking op verschillende thema's tussen verschillende organisaties en bewoners in Overschie. Betreffende het thema eenzaamheid hebben Route 33, Wijkteam Overschie, Middin en Gebiedscommissie Overschie het programma van het symposium vorm gegeven. In Theater Musica werd dit moeilijke onderwerp - dat ook heel relevant is in Overschie - met professionals, vrijwilligers en bewoners besproken. Achtereenvolgens waren er : diverse presentaties over ervaringen en oplossingen, acteur Kees van Loenen liet ons op ontroerende wijze kennismaken met een eenzame oude man, interessante en levendige besprekingen met discussie in groepen aan de hand van vragen over o.a. waardevolle oplossingen, een presentatie door de Gemeente Rotterdam over Meldpunt Eenzaamheid en de workshop 'welke vraag vind u moeilijk om te stellen als het over eenzaamheid gaat?' Na afloop is met elkaar een top 3 aan thema's met mogelijke oplossingen geformuleerd voor 2017. Want aandacht voor dit thema blijft uiteraard nodig, evenals de goede samenwerking tussen alle professionals, vrijwilligers, bewoners en Gebiedscommissie Overschie. Wordt vervolgd in 2017