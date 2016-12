Inzamelen voor de voedselbank tijdens Kerstmarkt

OVERSCHIE- Ook dit jaar staan Marsha, Frieda en Evelien vrijdag 16 december van 18.00 -21.00 uur, met een kraam op de kerstmarkt/ lichtjesavond in de Overschiese Dorpsstraat. ,,Wij zamelen levensmiddelen in (let er op dat de verpakkingen nog dicht zijn en de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is) om kleine kerstpakketjes voor de voedselbank te maken. Elke bijdrage is welkom, kijk eens in de voorraadkast, kerstpakket of koop iets in de winkel. We hopen weer op een geweldige opkomst. U kunt ons vinden ter hoogte van het pand van Kruis''.