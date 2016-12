OVERSCHIE- Op 2 november heeft in PrachtHuis de workshop "Beter worden in 30 dagen" plaatsgevonden. Saadet Noppen, die deze inspirerende workshops geeft, vertelt: 'Ondanks de vele overheidscampagnes om mensen dagelijks meer groente en fruit te laten eten, blijft dit percentage bij volwassenen steken op slechts vijf procent en bij kinderen zelfs maar op één procent.Terwijl volgens gezondheidswetenschapper Jaap Seidell te weinig groente en fruit eten, doodsoorzaak nummer vijf is! Fruitsap drinken we wel massaal, echter bevat vaak teveel suiker. In één drinkpakje zitten wel vier tot vijf klontjes suiker. Voor kinderen is dat volgens de WHO twee keer de toegestane dagelijkse hoeveelheid!