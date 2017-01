Voornemens goed zijn voor jezelf en een ander…

OVERSCHIE- Het is weer de tijd van de goede voornemens en wat zou het fijn zijn als het dit jaar toch een keer gaat lukken! Leg daarom de lat niet te hoog, een paar kleine voornemens zijn van grotere waarde dan een groot voornemen die hoogstwaarschijnlijk nog voor het einde van januari overboord is gegooid en zo eindigt met een teleurstelling.

Een paar makkelijke voornemens zijn:

Wees lief voor jezelf, lach om jezelf en kom voor jezelf op. Doe iets voor een ander zonder iets terug te vragen. Start bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, er zijn heel veel dingen te doen in Overschie. Tijdens de inloop van het Vrijwilligers Servicepunt krijg je meer informatie over de vacatures. Het Vrijwilligers Servicepunt is iedere dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur in de Bibliotheek Overschie. Buiten dit tijdstip kun je contact opnemen met Amanda Arthur, Buurtcoach Route 33, bel: 06-27979414 of mail: aarthur@wmoradar.nl

En wil je toch aan één van je grotere voornemens werken? Dat kan natuurlijk! Doe dit dan samen met iemand om gemotiveerd te blijven. Wil je bijvoorbeeld werken aan je gezondheid door meer te bewegen? Geef je dan bijvoorbeeld op om beweegmaatje te worden. Donderdag 19 januari om 9:00 start de cursus in het PrachtHuis.