De Kracht van Ervaring

'Regie over je eigen loopbaan'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Judith Driece is al meer dan 25 jaar als arbeidsmarkt specialist werkzaam in de wereld van werk en inkomen. "Onvrijwillig je oude werk verlaten is voor veel mensen een pijnlijke ervaring zegt Judith. In mijn trajecten besteed ik aandacht aan wat dit voor de klant betekent. Mijn boek is bedoeld voor mensen die bezig zijn met hun loopbaan en die het als een uitdaging zien om zelfstandig aan de slag te gaan met nieuwe stappen".

Ik werk vanuit de methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) Het leren en toepassen, het ontdekken hoe jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? Judith heeft verschillende methodieken ontwikkeld voor alle denkbare doelgroepen die willen werken op de arbeidsmarkt met een positief resultaat. Het is kijken naar mogelijkheden niet naar beperkingen zegt Judith, je wilt werken of niet werken, maak de gewenste situaties concreet om je doel te bereiken. Vaak zijn er vooroordelen zoals: Ik kom toch niet meer aan de bak, of ik ben toch al te oud etc. Maar als mens ben je verantwoordelijk voor je eigen leven toch? Ik wil mensen sterker maken door te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Ik vind het belangrijk mij te richten op wat mensen echt willen in hun loopbaanproces en dit concreet te benoemen. Hierdoor komen eventuele blokkades vanzelf naar boven. Door het inzetten van de juiste hulpbronnen help ik klanten te laten zien dat er altijd nieuwe keuzemogelijkheden zijn waardoor zij hun doelstellingen kunnen bereiken.

Dit boek biedt een aantal praktische loopbaaninterventies die kunnen worden ingezet als je vastloopt in het realiseren van je loopbaanwensen. De praktijk laat zien dat de opdrachten in dit boek je daadwerkelijk verder helpen. Dit komt omdat de insteek van de opdrachten anders zijn dan wat het 'reguliere' loopbaancircuit biedt. Dit boek draagt bij aan de bewustwording dat je als ervaren medewerker je omgeving niet kunt veranderen, maar wel je eigen gedrag. Dit stelt je in staat weer de regie over je eigen loopbaan te nemen.

