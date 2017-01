Aanmelden voor Overschie werkt

Overschie Werkt is een project om jongeren en volwassenen (18-45 jaar) uit Overschie te begeleiden naar werk. In 4 weken tijd worden de deelnemers intensief getraind op houding, gedrag, profilering, zelf- vertrouwen, verwachtingen, gezondheid en uithoudingsvermogen. De kans op werk wordt enorm vergroot, sluitingsdatum aanmeldingen is 25 januari. Overschie Werkt is Een samenwerking tussen WMO Radar en Overschie Businessplaza om welzijn en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Deelnemen? Stuur dan een korte motivatiebrief met C.V. naar: Peggy Manikus Projectleider 'Overschie Werkt' (WMO Radar) E-mail pmanikus@wmoradar.nl