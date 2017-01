Overschiese Penning voor vrijwilliger Ans Lammertsma

OVERSCHIE- Ans Lammertsma ontving gisteren de Overschiese Penning voor haar werk als vrijwilliger bij Laurens Den Hoogenban. Al 12,5 jaar zet Ans zich met hart en ziel drie dagen in de week in bij Den Hoogenban. Zij begeleidt de bewoners bij handwerken, hand- en nagelverzorging en bij het maken van kaarten. Elke week kunnen bezoekers van café Den Hoogenban van Ans genieten. Zij serveert de drankjes en maakt altijd een gezellig praatje met bewoners en bezoekers en is oprecht geïnteresseerd in hoe het met hen gaat. Ans is 69 jaar en geboren en getogen in Overschie, waar ze sinds haar geboorte al in dezelfde woning woont. Ze houdt veel van wandelen en geniet van haar werk als vrijwilliger. Ze begon met 2,5 uur per week en dat groeide uit tot drie volle dagen vrijwilligerswerk per week.