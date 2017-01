‘Di-vers Verkade’ is voor alles in..

'Ik wil een meldpunt zijn om eenzaamheid op te heffen'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Sinds de opening van Di-vers Verkade aan de Hoornweg 27a in Overschie is dit buurtrestaurant inmiddels uitgegroeid tot een multifunctioneel centrum: het is een ontmoetingscentrum, lunchroom op bestelling, high tearoom, vergaderruimte, eetcafé, er is entertainment voor jong en oud, er is plaats voor het op maat vieren van uw feestjes of verzorging van uw feestje bij u thuis. Ook verzorgen zij catering van warm en koud buffet of een warme maaltijd op de locatie die u wenst .

,,Ik wil een 'levend meldpunt' zijn zegt Marja Verkade, want eenzaamheid is een groot probleem, dat wil ik met mijn buurtlocatie opheffen door middel van activiteiten of als het echt niet meer kan via bezorging aan huis. Zo heb ik al veel ouderen uit de wijk waar ik maaltijden bezorg vertelt Marja en dat is zulk dankbaar werk. Eigenlijk ben ik dan een mantelzorg aan huis, soms haal ik de mensen op om ze uit hun isolement te halen en breng ze dan ook weer thuis. Dat varieert van 'De Abtshove', Wouwerlaan, Delfshavenseweg etc. ik bezorg overal of ik bied mijn diensten aan waar men dat wil en voor iedereen. De warme maaltijden uit grootmoeders internationale keuken worden van maandag t/m vrijdag geserveerd om 18.00 uur. Het menu is meestal al voor een hele week bekend, zo kan iedereen kiezen wat hij of zij wil eten in die week. Het is wel van belang dit voor 14.00 uur aan ons te melden. Bestellen kan via email: bestellen@di-versverkade.nl of via 010-2367105

De enthousiaste Marja Verkade zit vol ideeën. Zo is er op woensdag een eetclub ontstaan. Een soort van culinaire uitnodiging of uitdaging voor mensen die hier komen eten wat thuis te veel werk is of wat ze misschien zelf niet kunnen maken. Vorige week hebben we Paella gemaakt, heerlijk en heel gezellig allemaal. Om de 14 dagen op vrijdagavond is er een bingo vanaf 20.00 uur die altijd goed bevolkt is, en iedere 2e zondag van de maand vanaf 14.00 uur folklore muziek. Op de website is te zien wat er nog meer mogelijk is en wat er zoal te doen is in het buurtrestaurant: http://www.di-versverkade.nl/

De openingstijden van Di-Vers Verkade zijn: Van maandag t/m vrijdag van 14.00 -20.00 uur. Op zaterdag en zondag op aanvraag voor bijvoorbeeld. zaalverhuur voor als er iets te vieren valt. Voor elk in restaurant Di-Vers Verkade genuttigd of afgehaald diner per persoon krijgt u een stempel op de spaarkaart. Een volle kaart van 15 stempels geeft recht op een gratis diner