Whatsapp Super Buur(t) Groep nu ook in Overschie

OVERSCHIE- Het plan voor een speciale WhatsApp Super Buur(t) Groep heeft de Rotterdamse prijsvraag gewonnen voor het beste mantelzorg ondersteuningsidee. De prijs is op 10 november 2016 door wethouder Hugo de Jonge aan SOL uitgereikt aan het begin van de Dag van de Mantelzorg.



De WhatsApp Super Buur(t) Groep is een nieuwe laagdrempelige manier van steun voor mantelzorgers. Het is vrijblijvend, laagdrempelig, werkt snel, is geschikt voor het stellen van (praktische) vragen en het uitwisselen van tips. Mantelzorgers in dezelfde buurt en vrijwilligers kunnen in de groep makkelijk in contact komen met elkaar en hulp vragen aan elkaar. Loopt een mantelzorger tegen een vraag of probleem aan, dan kan hij snel de hulp van het netwerk inroepen. Door gebruik te maken van elkaars netwerk, wat altijd, ook buiten kantoortijden beschikbaar is, kan snelle hulp geboden worden, zodat een knelpunt waar u tegenaan loopt opgelost wordt.

De groep word beheert door een professional Sierra Bouwmeester van SOL (Samen Ondernemend Leren), zij leest mee en helpt daar waar het netwerk het niet zelf kan organiseren. De beheerder plaats tevens nieuwtjes met betrekking tot mantelzorg. De verwachting is dat elke praktische vraag beantwoord kan worden. Kortom, de WhatsApp Super Buur(t) groep is een zegen voor mantelzorgers die werken of een heel druk leven hebben. SOL wil beginnen met een proef in de gebieden Noord, IJsselmonde, Charlois en Overschie. De bedoeling is dat de methode later ook elders in de stad gebruikt kan worden.

Bent u geïnteresseerd of kent u mantelzorgers of vrijwilligers die hier wellicht in zijn geïnteresseerd, dan horen wij dit graag! U kunt mailen naar mantelzorg@solnetwerk.nl

Dit initiatief wordt ondersteund door de mantelzorgcoach van Route 33 Ariëtte Furtado. Ariëtte zal samen met Sierra op zoek gaan naar mantelzorgers die graag gebruik willen maken van deze vorm van dienstverlening in Overschie. Als U bekend bent bij Route 33 kan U hierover gemaild of gebeld worden voor verdere uitleg.