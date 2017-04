Sociale Straat aan de Baumannlaan groot succes ‘Hier vond men waar het om gaat’

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Zaterdag 25 maart. Al heel vroeg waren winkeliers, dienstverleners van sociale en maatschappelijke instanties al druk in de weer om hun kraam op te bouwen. Zo ook steun en toeverlaat Frank Schenk die er al om half 8 was om alle statafels klaar te zetten en bordjes op te hangen van instanties samen met zijn maat, Overschieër van het Jaar' Kees van Der Meer. Het beloofde een prachtig zonnige dag te worden.

Michel van der Elck, raadslid van Leefbaar Rotterdam en woonachtig in Overschie opende de Sociale Straat vanmorgen om 10.00 uur Daarna was hij voor velen nog bereid om iedereen te woord te staan en vragen te beantwoorden. Het was al behoorlijk druk rond die tijd en het leek wel feest op de Baumannlaan mede dankzij het geweldige entertainment van Anne-Marie Boekelman. De Sociale Straat was tevens onderdeel van een gezellige braderie dus er was genoeg te zien en te beleven. Een fantastisch initiatief georganiseerd door Stichting Natuurlijk in Overschie, zodat alle bewoners konden kennis maken met wat er zoal te bieden is op sociaal en maatschappelijk gebied zoals Route 33 WMO Radar, Tuinieren Voor Ouderen, Laurens, Opzoomer Mee, Pameijer, Het Geheugenpaleis, Vrijwilligerswerk Rotterdam, Vraagwijzer, Inloophuis De Boei, Kerken, Peuter & Co, Doordewijks, Politie, BOOS, Wijkverpleging Overschie, Buurthuis United 010, Stichting De Achtertuin, Truckrun Overschie, Overschie voor Elkaar, Museum Oud Overschie, Scouting, Ondernemersvereniging, Bibliotheek en nog heel veel meer…

Bij supermarkt Royal was het feest, zij waren vandaag precies één jaar geopend en dat werd gevierd met heerlijke hapjes en drankjes. Een praatje maken met eigenaar Said Ziani was bijna niet mogelijk, het was topdrukte voor en in zijn winkel. Zo ook bij zijn buurman Hakan Yilmas, de Turkse bakker. Bij Bensmann & Blankstein kon met raden hoeveel appels er in de kist lagen en de winnaar is inmiddels bekend, het waren 73 appels. Vandaag is ook de Boekenweek begonnen die zal duren tot 2 april. Aan het begin van de Baumannlaan een prachtige kraam met authentieke Marokkaanse goudkleurige borden vol met heerlijke kruiden van 'Spices of Marrakech' die ook een kraam in de Markthal hebben. Atelier Harry van der Woerd toonden hun prachtige kunstwerken. Topdrukte was het bij Vispaleis Overschie en voor Verhage stond een super leuke draaimolen voor de kinderen. Bij schoenmakerij Leo de Kruif, zijn kraam en etalage weer prachtig gedecoreerd en bij Drogisterij Paalman kon je verrassingstassen met inhoud kopen en zoals gewoonlijk even gezellig binnen lopen voor deskundig advies of een praatje met Albert of Ad of buiten met het team van top vrijwilligers die de kraam van Paalman bemanden, ook daar een gezellige boel voor de deur. Overschie was buiten vandaag en in opperbeste stemming. Ariette Furtado, mantelzorger bij Route 33 had zelf een tekst op muziek gemaakt over Route 33. Ariette, totaal geen last van plankenkoorts zong haar lied en dat swingde werkelijk de pan uit en wegens groot succes werd het lied 2 maal ten gehore gebracht, super! Ook Overschies Fortissimo was present in de Sociale Straat en die kunnen nog best nieuwe koorleden gebruiken. Zij repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur. Voor Info: bestuur@koor-fortissimo.com Ook de bibliotheek was vertegenwoordigd op een heel speciale manier. Een medewerker liep met allemaal kaarten in een jas als kaartenhouder de hele dag over de Baumannlaan, zo kon je kaarten met informatie van hem af plukken, heel origineel.

Mijn speciale aandacht ging uit naar Het Geheugenpaleis Overschie en raakte in gesprek met coördinator Saskia van der Zijden. Het Geheugenpaleis is speciaal voor ouderen die te maken hebben met vergeetachtigheid en lichte dementie. Iedere maandag van 10.30 tot 15.00 is er een ontmoetingsbijeenkomst in Speeltuin Levenslust aan de Kedichemstraat 1 Een gezellig samenzijn met muziek, bewegen, lunchen spelletjes en aandacht voor het geheugen staan centraal. Voor meer informatie: info@solnetwerk.nl

Het aanbod op deze geweldige 'Sociale Straat' dag was zo groot dat we aan 5 uur niet genoeg hadden. Het was een succesvolle dag met prachtig weer en veel informatie en gezelligheid. Voor herhaling vatbaar!