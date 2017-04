Vrijwilligers kookteam gezocht

OVERSCHIE- Voor de kookteams op Plein 13 aan de Abtsweg in Overschie zoeken wij op de eerste woensdag van de maand 14.00-20.30 uur vrijwilligers voor het kookteam. Zowel voor de kook-keuken, de bediening en de afwas-keuken. Ook zijn we op zoek naar een bingoliefhebber die het leuk vindt bingocadeautjes te kopen en bij de bingo na het diner te helpen. 19.00-20.30 uur. De bingo start 19.30 uur.

Activos gaat uitbreiden met de activiteiten in Schiebroek. Vind je het leuk om in Schiebroek activiteiten te begeleiden, een workshop te geven, als gastvrouw, -heer achter het buffet te staan en iedereen van een kopje koffie of een drankje te voorzien of aan de receptie te zitten en daar bezoekers te woord te staan en wat administratie te doen, dan zijn we naar jou op zoek. Meld je aan en we maken zo snel mogelijk een afspraak met je.

E-mail: stichtingactivos@gmail.com / F: stichtingactivos / Web: stichtingactivos.nl (website wordt momenteel bijgewerkt) Tel. Conny de Ruiter 0682374925 / Tel. AnnaMarie ten Haken 0682460068 Bij geen gehoor graag uw naam en tel.nr. inspreken