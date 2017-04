OVERSCHIE- We leven in deze weken naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Het zijn weken waarin we worden opgeroepen om ons te bezinnen op ons leven, het leven en het lijden. Maar dat is geen gemakkelijke opgave, het leven gaat zijn gang en er is veel dat onze aandacht opeist en waarover we ons zorgen maken. Deze week zei een moeder: ik heb 2 jonge kinderen, in wat voor wereld groeien zij dadelijk op ? Het is om bang van te worden. Dat uurtje kerkgang op zondagmorgen helpt mij dan : je kunt zitten en luisteren, zomaar je eigen gedachten laten gaan of je openstellen voor wat er gezegd wordt, of geraakt worden door een lied of gebed. Dat laatste gebeurde mij op 19 maart in de Laurenskerk, dat is op zich al een schitterend gebouw, zo mooi dat je er stil van wordt: die hoge slanke gewelven, de ramen hoog boven je, waar het licht zo prachtig door heen valt, vooral als de zon schijnt. In een Protestantse Kerk beginnen we met samen zingen, gevolgd door een gebed, uitgesproken door de predikant. In dit geval dominee Bernard van Verschuer; soms is zijn gebed als een gedicht, ook nu en het raakte me. Het gaat over de lente, de schepping en God, de tegenstelling tussen het schone en het verschrikkelijke, beide onderdeel van de schepping en de bron van leven die God is. Zachtjes voor jezelf lezen en herlezen en overdenken.