Bedrag van 1069,77 euro voor Amnesty International

OVERSCHIE- De collecte van Amnesty International, die van 5 tot en met 11 maart plaatsvond in Overschie, heeft 1.069,77 euro opgebracht. 10 vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Zainab al-Khawaja uit Bahrein. De mensenrechtenactiviste werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze de koning zou hebben beledigd: ze had een foto van hem verscheurd. Ze zat tweeënhalve maand met haar zoontje in de gevangenis, totdat ze op 31 mei 2016 werd vrijgelaten. Amnesty, dat haar als gewetensgevangene beschouwde, voerde actie voor haar. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl