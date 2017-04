Overschiese prijswinnaars even terug op het Marnix

OVERSCHIE- Op de reünisten dag van het Marnix-gymnasium dit weekeinde presenteerde Nienke Tempel het werkstuk waarmee zij samen met klasgenoot Adrian Vrijenhoef vorig jaar de prijs had gewonnen voor het beste profielwerkstuk voor eindexamenklassers. Het werkstuk, met de titel 'Babylonische spraakverrijking', beschrijft de voor- en nadelen van meertalig opvoeden. Adrian en Nienke hebben onder meer literatuuronderzoek gedaan, een professor geïnterviewd en een uitgebreide enquête afgenomen onder meertalig opgevoede mede-Marnix-leerlingen. De uitkomst was verrassend: een meertalige opvoeding is goed voor je. Mensen die meertalig zijn opgevoed leren ook andere talen beter. Zelfs zijn hun hersenen blijvend actiever en treedt uiteindelijke dementie later in. Nienke studeert inmiddels technische bestuurskunde in Delft en Adrian tandheelkunde in Amsterdam. De presentatie riep onder de reünisten een levendige discussie los.