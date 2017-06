Welkom tijdens Kerkennacht

OVERSCHIE- Vrijdag 23 juni er is weer een Kerkennacht in heel Nederland. In Rotterdam doen er een 20-tal kerken mee, te weten de Grote- of Sint Laurenskerk, De Samaritaan, Pauluskerk, Arminiuskerk, Hillegondakerk, Evangelische Broedergemeente, Deutsche Evangelische Gemeinde, Scotch International Church, Heilige Lambertuskerk, Wijkpastoraat Oude Noorden, Citykerk het Steiger, Oude Kerk Charlois, Bethelkerk Charlois, Rehobothkerk, St Ceaciliakerk, Andreaskerk, Paradijskerk, Hoflaankerk, GKV Rotterdam Centrum, Prinsenkerk, Pelgrimsvaderkerk.

In Overschie is de Grote kerk eveneens geopend van 18.00 tot 24.00 uur. Er wordt van start gegaan met een eenvoudig hapje, zoals een lekker soepje, gezellige broodjes, koffie, thee, frisdrankje. De avond wordt gevuld met muziek (orgel, piano, harmonium), zang (meezingen rond de piano/orgel met die heerlijke oude liederen van Johannes de Heer en Opwekking) en – nog niet geheel zeker- koorzang. Verder vertellen we verhalen over de geschiedenis van de mooie oude Grote Kerk van Overschie (er is een kleine tentoonstelling) en is er ruime gelegenheid om een goed gesprek te voeren, met bekende- en onbekende Kerkennachtgangers. Iedereen is van harte uitgenodigd om even binnen te komen, in Overschie of in één van de andere kerken.