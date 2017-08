Omroep Max Directeur Jan Slagter vertelt over zijn unieke woonvorm ‘Ben Oude Nijhuis ‘

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Tijdens een interview 2 augustus j.l. bij het toekomstige verpleeghuis 'Ben Oude Nijhuis', vertelt initiatiefnemer Jan Slagter openhartig over de realisatie van zijn woonzorg voor ouderen. "Het Ben Oude Nijhuis is alleen toegankelijk voor mensen met een AOW en of met een aanvullend pensioen", vertelt Jan Slagter.. "Dat onderscheidt ons van alle commerciële initiatieven waar ik geen groot voorstander van ben. Het zijn vaak zorgfabrieken, bv's en holdings en weet ik al niet wat. "Ik vind dat de zorg moet weg uit de commercie. Dat moet een taak zijn van de overheid, het zou op een zodanige manier moeten worden gefaciliteerd zodat iedereen naar een soort van 'Ben Oude Nijhuis' zouden moeten kunnen gaan". "Alleen dat bleek dus in de aanloop hier naar toe bijna onmogelijk vertelt Jan Slagter, maar dankzij mijn netwerken, de stichting 'Max Maakt Mogelijk' https://www.maxmaaktmogelijk.nl/ én de leden is het mij gelukt, anders was dit niet mogelijk geweest". "Dat zegt natuurlijk ook heel veel dat dit soort initiatieven eigenlijk onmogelijk zijn. De gemeente Rotterdam gaf niet thuis, de woningcorporaties gaven niet thuis en dat is op zich opmerkelijk". "Ik heb gisteren avond in de uitzending van Jinek het voorbeeld gebruikt (het gaat mij helemaal niet om wat voor school het gaat), maar er werd bekend gemaakt door de Raad van State dat er een Islamitische school moest komen in Amsterdam. Prima daar ga ik niet over, maar dan zie je wel dat de gemeente Amsterdam een gebouw aan het zoeken is en dat wil gaan faciliteren. Het is in de wet vast gelegd dat een gemeente moet voorzien als men bijvoorbeeld een school wil oprichten. Dan is het toch gek dat als iemand iets wil doen voor ouderen die iets minder inkomen hebben, dat dan de gemeente niet thuis geeft". Dan krijg je te horen: "Sorry geen geld, geen interesse, geen prioriteit, geen tijd et cetera". Dat vind ik echt héél kwalijk.. "In dit land is het nu blijkbaar zo geregeld dat als je dit soort initiatieven ontwikkelt dat het alleen is weggelegd voor mensen met geld en mensen die geen geld hebben vallen tussen wal en schip". Het mooie is dat het 'Ben Oude Nijhuis' in de Rotterdamse wijk Overschie een zorgvleugel heeft voor zware zorg, dat betekent dat dit mensen zijn met dementie. We hebben ook een woonvleugel voor de lichte zorg. (Dat is eigenlijk de vorm waar we in Nederland van horen dat die gesloten wordt in verzorgingshuizen) In deze woonvleugel wonen mensen zelfstandig, kunnen zelf hun eten klaar maken, maar indien zij een lichte zorgvraag hebben kunnen wij die ook leveren. Ze zijn beschermd. Er zijn 24 uur per dag mensen aanwezig. Er is een prachtige tuin die nog wél volledig moet worden opgeknapt en waar veel activiteiten zullen gaan plaats vinden. Dit soort dingen maakt het uiteindelijk dat het 'Ben Oude Nijhuis' ook een onderkomen is voor mensen die zeggen: "Nou ja, ik hoor nog niet in een verpleeghuis thuis, maar ik heb wél wat lichte zorg nodig". Het is fijn dat er altijd iemand is en dat men niet opgesloten zit in een flat waar mensen wonen waar men niemand kent. Dus daar voorzien we ook in, in die behoefte, dus niet alleen de zware zorg maar ook de lichte zorg is mogelijk in het 'Ben Oude Nijhuis'.

"Bewoners kunnen heerlijk in hun eigen wijk blijven wonen, het is een prachtige locatie, een gebouw uit 1930 en volledig gerenoveerd. Het mooie is ook dat we dicht in de buurt van het winkelcentrum zitten. Er is hier achter een prachtig park, een bosrijke omgeving om het zo maar even te noemen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat als je hier geboren en getogen bent je het ook fijn vind om hier te blijven wonen met een beetje hulp". Mensen kunnen ook huursubsidie aanvragen, zij krijgen dat ook omdat we de huren zo laag mogelijk hebben gehouden. Zij houden dan per maand netto zo'n 300 euro over om wat extra dingen van te doen zoals wat boodschappen doen of om cadeautjes van te kopen voor de kleinkinderen of wat dan ook…Wij hebben er bewust op aangestuurd dat onze huren zo laag zijn dat mensen ook écht huursubsidie kunnen krijgen mits ze ook aan die inkomenseis voldoen en dat is ook een vereiste om hier te mogen wonen.

Op 15 september a.s. worden de eerste huurwoningen bezet en op 1 oktober de zware zorg. Dat doen we heel stapsgewijs omdat ik niet wil dat het meteen helemaal vol stroomt. We hebben nu zo'n 20 plekken inmiddels verhuurd, 10 in de zware zorg en 10 in de lichte zorg. Sommigen komen uit Rotterdam, sommigen uit Overschie. Mensen kunnen ons altijd bellen en we hebben een website https://benoudenijhuis.nl/ Als men geïnteresseerd is kunnen ze contact opnemen met ons en dan krijgen ze een rondleiding om te kijken of het iets voor hun is, of niet, dat kan ook natuurlijk.