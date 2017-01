OVERSCHIE- Op 9 november 2016 kopte het Algemeen Dagblad 'Iedereen verplicht een regenton in de achtertuin'. Het artikel ging over steeds meer gemeenten die van hun inwoners verlangen om het regenwater van hun daken zelf op te vangen in bijvoorbeeld een regenton. Dat moet grote overstromingsschade voorkomen. In Overschie valt het mij -bij lange regenbuien- op dat er enorme plassen ontstaan. Daar is behalve een regenton ook een andere oplossing voor: Operatie Steenbreek! Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Als iedereen een tegel uit zijn tuin haalt en daarvoor in de plaats groen terug plant, is er minder druk op het riool. Bewoners die hun tuin vergroenen dragen op die manier bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren! Aan de slag dus! Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl.