OVERSCHIE- Het is al een jaartje geleden dat ik een stukje heb geschreven , maar nu ga ik er op mijn 86e jaar voor de verkiezingen toch nog even tegenaan, voor de mensen die mij niet kennen ik ben niet links of rechts. Maar ik probeer zo neutraal mogelijk over te komen Als ik de kranten leest valt me wel op dat de huidige regering geen notie heeft wat er onder de bevolking leeft ,de onvrede is niet van vandaag of gisteren want we hebben een premier die al jaar en dag beloftes doet maar ze nooit waarmaakt en ook in zijn kabinet zijn er al veel die het met de waarheid niet zo nauw namen en af moesten treden.

Rutte noemt in zijn verkiezingsmanifest ,ons land een welvarend land dat is ongeveer de achtste miskleun van hem ,waarschijnlijk heeft hij nog nooit gehoord van voedsel banken van de twintig miljoen euro aan schulden. De daklozen en ouderen die overal voor moeten opdraaien ,jaar in jaar uit, Wees maar trots op het welvarend Nederland, dat geld voor de helft van het land want de grootste helft kan de kosten van de zorg de huur en diverse belastingen niet meer betalen ,maar er was een half jaar geleden al sprake om de deurwaarders aan te pakken, niks meer van gehoord ik vermoed dat de doofpot vol zat. Nu de verkiezingen aankomen worden er van alle kanten beloften gedaan, om hun eigen straatje schoon te praten gaan ze de democratie om zeep helpen door voor de verkiezingen al te verkondigen dat ze niet met Wilders willen regeren. Maar de meeste mensen gaan niet op Wilders stemmen om Wilders maar om geen regering te krijgen die we nu al hebben.

Bob Post