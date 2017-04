Bomenkap Overschiese Kleiweg

OVERSCHIE- In het kader van uw landelijke inventarisatie van vergunningvrij kappen op particulier terrein: Alle bomen op bijgaande foto aan de Overschiese kleiweg 697 te Rotterdam worden weggehaald nadat de gemeente deze grond heeft verkocht aan een particulier. En weer wordt het groene lint in dit gebied tussen overschie en schiebroek aangetast. Met name de grote treurwilg gaat ons aan het hart. Ook de bufferwerking richting het vliegveld wordt hierdoor verder gedecimeerd.