Rustige Mauritssingel in gespannen sfeer door inbraak en roof

OVERSCHIE- De altijd rustgevende groene singel gelegen aan de Prins Mauritssingel, alwaar veel bewoners genieten van de rust, en waar veel wandelaars – al dan niet met diens trouwe viervoeters- graag wandelen-straalt even geen serene rust uit. Al een aantal weken hangt een gelaten nogal gespannen sfeer. En hoe denkt u dat dit komt? Welnu, ook in deze buurt en wijken hebben de reeds bekende 'roversbende' van Overschie zijn sporen van vernieling, diefstallen en dus angsten achter gelaten.

Nadat er een oudere buurman van dik in 72! Is beroofd, en hierop een grote zoekactie in de avond heeft plaats gevonden om op het pad te komen van de daders, waarbij er zelfs de hulp van de infra-rood helikopter werd ingezet. Zit de angst er flink in. Bewoners hebben extra maatregelen getroffen om het dieventuig op afstand te houden. Helaas schijnt deze actieve dievenbende heel Overschie af te gaan. Om diens criminele praktijken uit te voeren. Het is walgelijk.

Ook bij Jeuring A. die sinds 4 jaar samen met haar partner en dochter, met veel plezier woont aan de singel is het raak geweest. Eerder dit jaar trof een oplettende honden uitlater een onbekende man in de tuin van Jeuring A aan. Die zich verdacht en nerveus ophield bij het konijnenhok van haar dochtertje. Door het optreden van de bewuste honden uitlaatster koos de verdachte man het hazenpad maar. Jeuring A, heeft bij het horen van het incident haar maatregelen getroffen en haar tuin afgesloten. Terwijl ze graag een 'open tuin' wilde creëren. Helaas bleek de tuindeur onvoldoende bescherming. Want vanmorgen kreeg Jeuring A de schrik van haar leven.



Even na 5-en vanochtend werd ik wakker. Ik hoorde hoe onze poes nogal vreemd voor de tuindeur zat, te blazen en te grommen. Ik dacht bij mezelf waarschijnlijk een buurtkat. Ik liet het dus maar gaan. Waarna ik 2 a 3 minuten later toch warempel mijn tuindeur open hoorde trekken door iemand.( Stom niet op slot gedaan!) Ik maak mijn man wakker. Die mij vrij logisch natuurlijk niet direct geloofde. Hij keek de tuin in en zag dus wel degelijk iemand in onze tuin!. Hij heeft zich geen moment bedacht, iets wat voor handen lag opgepakt, en de tuin ingevlogen.



Wat doe JIJ hier? Hé? Ga mijn tuin uit!. Scheer je weg!. De ongewenste gast vloog de tuin uit. En beweerde dat hij niks anders zocht dan een 'fietspomp' voor zijn scootmobiel. Vreemd verhaal! Sinds wanneer kun je scootmobiel banden oppompen met een eenvoudig fietspompje? Niet dus. Dat gaat namelijk via een autoventiel En perslucht. Nadat de ongewenste man uit onze tuin is. En op een vier-wieler scootmobiel weg reed richting de Baumannlaan, sta ik met knikkende knieën en totaal perplex de tuin in te kijken. Zou dit de handlanger van de bekende scootmobiel dief in Overschie zijn?. Terwijl ik me dit hardop afvraag, krijgt mijn man door dat -jawel- mijn scootmobiel uit de tuin is ontvreemd. Het zal niet waar zijn he?!. Dat moet dus al eerder vannacht zijn gebeurd. Mijn man verdenkt dat de man op de scootmobiel - die zogenaamd zocht naar een fietspomp er meteen van- En hij rent op zijn blote voeten de dader achterna tot aan de Baumannlaan-. Terwijl hij riep BEL DE POLITIE. Z



Lam geslagen, pak ik mijn telefoon en bel de politie. Deze zijn dan ook snel ter plaatste. Ik vertel wat er is voorgevallen. En men zet nog een team op deze zaak. Wie weet is de dader nog in de buurt. En kan mijn scootmobiel terug worden gevonden. Al wordt er meteen bij vermeld dat de scootmobielen in grote trek zijn, en negen van de tien maal niet worden terug gevonden, of dat de accu's eruit zijn gestolen. De aardige agenten nemen thuis de aangifte en de getuigenverklaring van mijn man op. Als het team buiten warempel een melding doorgeeft dat er een scootmobiel is aangetroffen drie straten verderop. Ergens voor oud vuil in een bosjes geduwd. Of dit mijn scootmobiel betrof?. Ik benoem de kenmerken van mijn scootmobiel op. Zoals kleur, spiegels, en fabrikant maar natuurlijk ook mijn kentekenplaatje. Jawel! Mijn scootmobiel is terug gevonden.



Wij hebben heel veel geluk gehad, en willen hierbij de Politie en overige buurtbewoners – die mijn man en politie hebben geholpen- om verdacht gedrag door te geven ook erg hartelijk bedanken.

Maar dit had ook erg anders kunnen aflopen. De onbekende dader in onze tuin had een wapen bij zich kunnen dragen en deze kunnen gebruiken. En alhoewel mijn scootmobiel in redelijk staat is terug gevonden kon deze ook vernield kunnen zijn.



Al met al willen wij toch nog eens iedere bewoner van Overschie nadrukkelijk waarschuwen voor deze roversbende, uw maatregelen te nemen, en iedereen verzoeken per wijk aan de Whatspp-Buurt preventie mee te werken. En wanneer u verdachte situaties ziet direct de politie waarschuwen



Meer informatie, over de buurtpreventie kunt u vinden via : https://wabp.nl/

Samen kunnen we ons prachtige en voorheen rustige Overschie een stukje veiliger maken!.



Veel liefs, Am Jeuring