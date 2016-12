De Vliegende Koffer Poppentheater in Musica

Ollie Trollie en Mannetje Lampekap (2+)

OVERSCHIE- Een nieuw verhaal van de bekendste Trol uit het hoge noorden. Ollie Trollie komt graag bij oma Hillie Trol. Oma leest dan iedere keer het verhaal van Mannetje Lampekap voor. Het Mannetje die op een dag alle lampjes pikte. "Dat kan toch niet echt he oma?' vraagt Ollie. Maar dan verdwijnt het lampje van oma. Kan ze nu nooit meer voorlezen? Ollie gaat opzoek naar het verdwenen lampje en Mannetje Lampekap. Onderweg ontmoet hij Vleermuis Vlerk, Glitter Glimworm en Kapitein Blauwbaard.

Vrijdag 16 december Aanvang: 16:00 uur Entree: € 3,00/ R'pas € 2,25

