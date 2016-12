Villa Zebra Pop-up Overschie: kunstactiviteiten voor kinderen

Workshops en activiteiten in de kerstvakantie voor kinderen van 3 t/m 12 jaar

OVERSCHIE- Villa Zebra is door Stichting CultuurRijk Overschie en de Cultuurscout Overschie uitgenodigd om in de kerstvakantie naar Overschie te komen Samen met 14 kunstenaars gaat Villa Zebra het leegstaande pand aan de Adriaen Brouwerstraat 1 overmeesteren! Maar liefst 9 dagen lang kunnen kinderen deelnemen aan workshops, samen met hun ouders spelen, kunst kijken, lekker klooien en boeken lezen. Dorien de Voogt van Stichting CultuurRijk Overschie: "Er is met veel enthousiasme gewerkt om tot een fantastisch programma te komen, het wordt de twee weken van de kerstvakantie knetteren en knallen met de creativiteit van Overschiese kinderen! Ik heb er heel erg veel zin in." Natuurlijk is er ook aan de ouders gedacht. Koffie, thee, fris en koek wordt verzorgd door Ten to Three Bakery.

Workshops en activiteiten

Iedere dag, van 27 t/m 30 december en van 3 t/m 7 januari zijn er programma's voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar. Meer dan 14 kunstenaars komen workshops geven. De Bouwopzichter, de Toverbioloog, de Moerasexpert en vele anderen staan klaar om met kinderen het pand te veranderen in een prachtig museum. Kunst maken, verzinnen, bouwen, ontwerpen en klussen. Zaterdag 7 januari is de laatste dag en wordt er een goed feest gegeven. In de ochtend kunnen kinderen nog meedoen aan een activiteit, in de middag wordt het 'museum' geopend en afsluitend gaat iedereen in een stoet naar de rotonde waar een beeld van Harry van der Woerd wordt onthuld. Het programma is elke dag anders, dus het is voor kinderen ook erg leuk om een paar dagen mee te doen!

Kunstenaars

In Villa Zebra Pop-up Overschie werken kinderen samen met kunstenaars Hillegon Brunt, Jeannette Ephraïm, Bruno Ferro Xavier da Silva, Lucie Havel, Karavana, Toine Klaassen, Ondine de Kroon, Agnes Roothaan, Studio MAKY, Chris Mudde, Katrijn Verstegen, Annelies van der Zouwen en Gerjanne & Marijke van Zuilen.

Kaarten en prijzen

Kaarten kosten € 1,- voor een dagdeel (1 workshop) en € 2,50 voor een strippenkaart (alle workshops). Met een strippenkaart (of als je drie keer voor een dagdeel hebt betaald) mag je gedurende negen dagen alle workshops voor jouw leeftijd bezoeken. Maar let op, er is een maximum aantal deelnemers per workshop, dus vol is vol! Kinderen van 3 t/m 6 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (max. 4 kinderen per volwassene). De workshops voor 7 t/m 12 jaar zijn alleen voor de kinderen. De entree voor volwassenen is gratis.

Bereikbaarheid

Je vindt Villa Zebra Pop-up Overschie aan de Adriaen Brouwerstraat 1 (3042 AA Rotterdam) direct achter het winkelgebied van de Burgemeester Baumannlaan. De tijdelijke locatie is goed bereikbaar met de fiets en te voet. Kom je van verder? Op de Burgemeester Baumannlaan stoppen de buslijnen 32, 33 en 40. Kom je met de auto? Parkeer dan in de garage van de Hoge Schiehof aan de Baanweg naast Bibliotheek Overschie. Volg Villa Zebra Pop-up Overschie ook op Facebook (https://www.facebook.com/events/1422904508009027/) voor het laatste nieuws!