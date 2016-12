OVERSCHIE- Woensdag 21 december zijn de groepen 3 en 5 van cbs Het Podium op bezoek geweest bij de ouderen in woonzorglocatie Den Hoogeban. Zij hebben voor bewoners Kerstliedjes gezongen. Met veel ontroering werd er naar ze gekeken en geluisterd. Daarna mochten zij namens de Riki Stichting aan de ouderen een kerstpakketje geven. De kinderen hadden ook nog iets geknutseld wat de ouderen liefdevol in ontvangst namen. Het was een prachtig samen zijn.