VrijdagOchtendWandelaars, disco , nieuwjaarsreceptie en nieuwe bar

OVERSCHIE- Na gesloten te zijn geweest tussen Kerst en Nieuwjaar, heeft Speeltuin Schiewijk weer de poort geopend. En dat is gebeurd op vrijdag 6 januari. Toen zijn de Vrijdag Ochtend Wandelaars weer van start gegaan met hun 1e wandeling. Er waren 13 wandelaars(ters) aanwezig, die hun wandeling zijn begonnen naar Café Kleiweg onder behoorlijke weersomstandigheden. Bij terugkomst stond hen al weer een verrassing te wachten, want er was intussen iemand jarig geweest en die trakteerde op een lekkere koek, terwijl er verder nog iets lekkers klaar stond. Al met al weer een heel goede start. Daarna werd de zaal weer ingeruimd voor de Disco van 's avonds. En op zaterdagavond was er weer de Nieuwjaarsreceptie, die behoorlijk druk bezocht werd. Allereerst sprak de voorzitter enige woorden en daarna werd de nieuwe bar officieel geopend. Tegen 9 uur was het officiële gedeelte afgelopen en kon men de drankjes zelf gaan halen aan de bar en werden er diverse hapjes rondgebracht. Ook waren er enkele personen, die op het toneel iets deden. zoals zang en een schetsje. Het was een bijzondere en gezellige avond, die tot plm. 24.00 uur duurde.