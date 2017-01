Zelf denken en keuzes maken

Nick van Deursen is directeur van de Albert Schweitzerschool. Als hij praat over zijn werk heeft hij het over 'mijn school, mijn team en mijn leerlingen'.

'Laat ik beginnen met te vertellen dat we nu op twee locaties zitten. Een op de Baanweg en een op de Pieter van Aschweg. En dat is beslist niet ideaal. We willen daarom heel graag zo snel mogelijk weer op één locatie zitten. Dat is echt fijner voor iedereen. We hebben leerlingen uit alle lagen van de bevolking én van alle leerniveaus. Daar passen we ons programma op aan zodat iedereen voldoende uitgedaagd wordt. De zeven gewoontes van Covey We gaan komend schooljaar aan de slag met een manier om het leerproces meer bij de kinderen zelf te leggen. Je leert het meest door zelf te ervaren. De basisgedachte is 'alles wat je doet, begint bij jezelf.' Het is gebaseerd op de zeven gewoontes van Covey. Het gaat om zelf denken en zelf keuzes maken als een manier van leven. En als leerlingen dat kunnen als ze van school gaan, is de kans dat ze vastlopen op de middelbare school veel kleiner. Volgend schooljaar beginnen we hiermee in alle klassen. En als dat dan ook nog samen op deze ene locatie kan, heb ik er helemáál zin in.'