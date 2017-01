Podiumbeesten Overschie groeit

OVERSCHIE – Eind vorig jaar startte de eerste groep enthousiaste leerlingen met theaterles bij Podiumbeesten Overschie. Dit werd zo'n succes dat er vanaf februari nog drie nieuwe groepen starten. De kleutergroep en groep voor kinderen van 6/7 jaar zitten al vol, maar in de groep voor 8/9 jarigen is nog plek. Houd jij dus van spel en beweging? Geef je dan snel op via podiumbeesten@hotmail.com en wie weet heb jij voortaan iedere vrijdagmiddag een topmiddag!

Podiumbeesten Overschie is ontstaan uit een bewonersinitiatief. De gebiedscommissie Overschie en het Snelloket hebben subsidie gegeven en dankzij deze bijdragen betalen alle kinderen slechts één euro per les. De lessen voor de 8/9 jarigen worden vanaf februari op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:00 in het Prachthuis in Overschie gegeven door een ervaren docent. Meer informatie vind je op Facebookpagina Podiumbeesten Overschie, maar je kunt ook altijd mailen naar podiumbeesten@hotmail.com