Nieuw in Overschie: de Ukkiegroep bij het CJG

OVERSCHIE- Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voortaan elke maandagochtend een nieuwe activiteit: de Ukkiegroep. Dit is een bijeenkomst voor kinderen van 0 tot 2 jaar en hun ouders, die elke maandag plaatsvindt van 09.00 tot 11.00 uur. Er is dan voldoende speelgoed aanwezig, passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook kleine baby's vinden het leuk bij de Ukkiegroep, want er valt veel te zien en te ontdekken. Tussendoor drinken de ouders een kopje thee of koffie met elkaar. Vragen over het opgroeien en opvoeden van hun kind kunnen zij stellen aan de medewerker die de Ukkiegroep begeleidt.

De Ukkiegroep in Overschie is een initiatief van Route33, het CJG en Peuter & Co. Vanaf maandag 30 januari 2017 zijn ouders van harte welkom bij het CJG, Raadsdeel 7 in Overschie. Eigen bijdrage: € 0,50. Meer informatie via 06 10 56 56 64. Telefonisch aanmelden hoeft niet, mag wel.