Kinderjazz in Overschie

Dorien de Voogt bedacht Villa Zebra Popup Overschie in de kerstvakantie. En dit voorjaar komt er een nieuw cultureel evenement voor kinderen.

Enthousiast vertelt De Voogt over de afgelopen kerstvakantie. 'Ja, het was écht heel leuk. Er zijn een kleine vijfhonderd kinderen geweest, met en zonder hun ouders. Sommige kinderen kwamen één dagje, anderen kwamen twee of meer dagen meedoen. En aan het eind was het leegstaande pand aan de Adriaen Brouwerstraat inderdaad helemaal 'overmeesterd' door de kunst. Het was echt een museum geworden en de kinderen waren supertrots op hun werk.' In juni 2017 is er een nieuw cultureel evenement voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. 'Tijdens vier woensdagmiddagen werken de kinderen toe naar een echte podiumact op het eerste Overschiese jazzfestival voor kinderen. Op Katendrecht is het concept Kid Dynamite Jazz Festival al beproefd en dit jaar komt er dus een Overschiese versie in het Sidelingepark. Als openingsact op het festival treden de kinderen op met een echte grote professionele

jazzband. Er zijn workshops om muziekinstrumenten te maken, er is (kinder)theater en er zijn natuurlijk allerlei eettentjes. Het is dus echt een festival voor het hele gezin.' Wordt vervolgd in de Overschiese Krant en op Facebook zodra de details bekend zijn.