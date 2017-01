Opa Cees leest voor

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- De start van de Nationale Voorleesdagen werd woensdag 25 januari feestelijk gevierd in de Bibliotheek van Overschie. De heer Cees van der Kleij van de Gebiedscommissie was uitgenodigd om voor te lezen uit het prentenboek van 2017 'De kleine walvis' van Benji Davies. Toen de uitgenodigde kleuters van Peuterschool Dierenbos van de Abtsweg de bieb binnenkwamen kregen ze een hesje aan met Peuter & Co er op en mochten ze op de ronde tribune plaatsnemen. Cees vertelde aan de kinderen dat hij opa is en vaak voorleest aan zijn kleindochter. Met zijn prachtige voorleesstem las hij het grappige verhaaltje voor over een kleine walvis en liet als een volleerd kleuterleider de prenten aan de aandachtige kinderen zien.

Na het voorlezen gingen de kinderen aan de feestelijk gedekte tafel zitten en kregen een eierkoek of een lekker broodje op hun bord. Er was kaas, worst en chocoladepasta en met plastic mesjes mochten ze zelf hun broodjes smeren. De aanwezige Oma Overschie liet de kinderen zingen:

"Smakelijk eten, smakelijk eten, hap hap hap, hap hap hap. Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken, eet maar op eet maar op."

En natuurlijk ook: "Smakelijk drinken, smakelijk drinken. Slok slok slok, slok slok slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Drink maar op, drink maar op."

De kinderen zaten inderdaad heerlijk te smeren en te smullen, kregen nog een mandarijntje en mochten daarna nòg een keertje op de tribune zitten want opa Cees las nog een boekje voor. Hij werd door de dames van de bibliotheek heel hartelijk bedankt en de kleuters applaudisseerden spontaan. Oma Overschie zong als toetje nog gezellig wat liedjes met de kinderen en wees daarbij de plaatjes in haar eigen liedjesboekje 'Liedjes Zien en Zingen' aan. Dit kleuterontbijt was onderdeel van de nationale Voorleesdagen. Voorlezen is erg belangrijk. Kinderen die regelmatig van jongs af aan worden voorgelezen hebben een enorme voorsprong op school. Wist u dat uw (klein)kind gratis lid kan worden van de bibliotheek? Meer informatie bij Bibliotheek Overschie of kijk op www.bibliotheek.Rotterdam.nl