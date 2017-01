Theater Musica De Vliegende Koffer Poppentheater Het Geheim van Proffessor Sambabal (4+)

Prinses Kaat wil naar school maar dat mag niet van haar moeder de koningin. Daarom komt een professor Kaat lesgeven. De professor heeft een dodo, een terrarium en een gevaarlijk uitvinding waar Kaat niet aan mag komen... De lakei Albrecht van Walgenstein is jaloers op de professor en is niet bepaald goedschikst...Een voorstelling over uitvindingen, verandering en traditie.