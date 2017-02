Nieuw in Overschie: De Ukkiegroep

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- 30 januari j.l. startte in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Ukkiegroep onder leiding van Rianne Jongmans. Rianne Jongmans is deskundig medewerker van Peuter & Co en wordt begeleid door Iris van Dam van WMO Radar/Route 33, Huis van de Wijk Het Prachthuis aan de Abtsweg. Voortaan kunnen elke maandag van 09.00 tot 11.00 uur ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar in een voormalige vergaderzaal van het Oude Raedthuys samenkomen.

Op deze eerste morgen waren drie moeders gekomen, twee met een peuter en één met een schat van een baby van drie maanden, Nassim. Hij lag heerlijk op een felgekleurd kleed op de grond en probeerde zich om te rollen. Een meisje van anderhalf jaar zat op de schoot van haar moeder verlegen om zich heen te kijken. Het was nog een beetje vreemd voor haar en ze zit in haar eenkennige periode. Het derde kindje zat verstopt onder een sjaal bij haar mamma op schoot. Ik dacht dat ze sliep maar nee hoor ; ze lag heerlijk te drinken bij haar moeder.

Op de achtergrond hoorde je vrolijke kinderliedjes, er stond koffie en thee voor de moeders en toen de kleintjes al wat geacclimatiseerd waren ontstond er een gezellig onderonsje tussen de moeders en de begeleidsters. De bedoeling is om de peuters lekker samen met ouders en met andere kinderen te laten spelen want samen spelen is leuk en leerzaam. Er is speelgoed aanwezig passend bij de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Er valt veel te zien en te ontdekken en dat is goed voor de ontwikkeling. Vragen over het opvoeden en het opgroeien kunnen gesteld worden aan de begeleidster en natuurlijk kan er over gepraat worden met de andere ouders, gezellig bij een kopje thee of koffie.

De drie moeders waren erg tevreden met deze eerste kennismaking met De Ukkiegroep en roepen andere ouders op om ook eens langs te komen.

De Ukkiegroep komt elke maandag van 09.00 tot 11.00 uur bij elkaar. De eigen bijdrage is € 0.50. Telefonisch aanmelden hoeft niet, mag wel. CJG Overschie Raadsdeel 7 Telefoon: 010 4444601/ 06 10565664 De Ukkiegroep is een initiatief van Route 33, het CJG en Peuter & Co.