Albert Schweitzer school viert 50 jarig bestaan

"Eerbied voor het leven'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Op 3 april a.s. bestaat de Albert Schweitzer school 50 jaar. Dat zal worden gevierd met een totale feestweek ter ere van dit jubileum. Albert Schweitzer (1875-1965) had als grondregel 'Eerbied voor het Leven', zegt directeur Nick van Deursen, die ethiek hanteren wij hier nog steeds. In het schoolgebouw hangen nog 4 posters met uitspraken van hem. Ook aangeschoven is leraar Cor van Huut die al 43 werkzaam is als leraar op de Albert Schweitzer School. Onze school is persoonlijk gericht zegt Cor, we weten zelfs nog alle namen van kinderen van jaren geleden en ik check er een paar van kinderen die nu volwassen zijn en ook op deze school hebben gezeten. En ja hoor, allemaal goed! Wij betrekken ouders zoveel mogelijk bij onze activiteiten. Er zijn dan ook gewoon inloop dagen waarin ouders gewoon naar binnen mogen lopen om mee te kijken met bijvoorbeeld thema's. Zo hadden wij laatst de 'Grote Reken Dag' voor groep 5 en 6 om rekenen onder de aandacht te brengen'. Wij delen gedachtegoed met elkaar zegt directeur Nick van Deursen en proberen de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van morgen en voor de volgende 50 jaar. Ieder zo met zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, complex maar ook heel mooi. Wij helpen de kinderen zich te vormen tot een goed mens. Dat doen we door middel van de leerlijn: 'The Leader in Me'. Dat is een pedagogische leerlijn voor basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Wij geven ze een blik op de toekomst.

Ik heb zelfs nog een telegram gekregen zegt Cor van Huut van de dochter van Albert Schweitzer om de naam voor de school te mogen gebruiken, die zal ik je straks laten zien, dat is wel heel uniek. Onze feestweek start maandag 3 april om 8.30 uur, alle kinderen krijgen dan hoedjes op zoals Albert Schweitzer die ook wel droeg. We hebben iedere dag een feestelijk programma waaronder muziek, een High Tea, Een bingo met ouders erbij en nog veel meer maar we verklappen niet alles. Op vrijdag 7 april sluiten wij de feestweek om 14.30 af.

Ik krijg die morgen nog een blik in het fotoalbum van de school waarin foto's van vroeger te zien zijn en het telegram van de dochter van Albert Schweitzer. De posters in de gang met spreuken en een vitrine gevuld met attributen van deze levensfilosoof geven de naam en de eer aan van de school. Buiten op de gevel pronkt een bord met de naam van de school. Bij het verlaten van het terrein vraagt een kind aan leraar Cor van Huut: 'Is dat uw vrouw?' Samen lopen we lachend het schoolplein af.

Voor informatie en inlichtingen: http://www.albertschweitzer.net/ Contact: Baanweg 20, Postbus 10.003, 3004 AA Rotterdam

Tel. 010 4159303, Email: directie@albertschweitzer.net