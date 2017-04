The Dynamite Kids openen Jazz Park

OVERSCHIE- Dit voorjaar komt het succesvolle project The Dynamite Kids, ontstaan op Katendrecht, ook naar Overschie. The Dynamite Kids is een band van kinderen in Overschie, alle kinderen kunnen een Dynamite Kid worden door zich hiervoor op te geven. De band oefent middels vier workshops buiten schooltijd onder leiding van de Surinaams-Nederlandse band de Nazaten. Er is een generale repetitie in Theater Musica waarna The Dynamite Kids het Jazz Park Junior festival openen op 11 juni in het Sidelinge park. Het project wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Jeugdcultuurfonds Rotterdam en wordt georganiseerd om ieder kind een kans te geven muziek te maken en talent te ontdekken en te ontwikkelen, ongeacht cultuur, afkomst of inkomen.