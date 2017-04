50 jaar Albert Schweitzerschool

'Feestweek vandaag feestelijk geopend'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Maandagmorgen 3 april 8.30 uur, ballonnen aan de hekken van de school, het schoolplein stroomt vol met opgewonden kinderen. Binnen en buiten alle leraren en leraressen herkenbaar in shirts waar het logo van Albert Schweitzer op staat in rood en blauw nog druk in de weer met organiseren.

En dan barst het feest los met Brassband Earthquake en de happening was compleet. Directeur Nick van Deursen opende de feestweek en alle kinderen krijgen een rood vlaggetje wat het gehele schoolplein meteen omtoverde in een feestelijk gebeuren. De band speelde geweldig op de kinderen in, ze trommelden maten die de kinderen na moesten klappen en dat ging werkelijk geweldig. Er waren ook jarige leerlingen die in het zonnetje werden gezet, zij mochten met elkaar de vlag van het schoolplein naambord onthullen. Het plein werd nu officieel tot het Albert Schweitzerplein 1967-2017 gedoopt. En er was nog een cadeau, alle kinderen kregen een rood vissershoedje, één groot feest van dansende kinderen, ouders en leerkrachten want wie kan er nu stil staan bij zo'n geweldige brassband. Ik hoorde later dat die tot ver in de wijk te horen zijn geweest.

800 kinderen en allen in één harmonie en nog vol op in ontwikkeling met een positieve gelijkwaardigheid, de missie van deze school. Hier was vandaag zeer zeker 'Eerbied voor het Leven' te voelen. Albert Schweitzer zou er trots op zijn geweest met zo'n mooi eerbetoon aan zijn levensfilosofie. De feestweek was geopend! Er volgen iedere dag nog geweldige attracties zoals een High Tea, een bingo waarbij ook ouders aanwezig mogen zijn en nog veel meer.. En natuurlijk gaan tussendoor de lessen ook door maar dan wel feestelijk. De feestweek rondom het 50 jarig bestaan van de Albert Schweitzerschool zal vrijdag 7 april worden afgesloten om 14.30.

'Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt' (Albert Schweitzer)

Dus op naar de volgende 50 jaar zou ik zeggen!

Voor informatie en inlichtingen: http://www.albertschweitzer.net/ Contact: Baanweg 20, Postbus 10.003, 3004 AA Rotterdam

Tel. 010 4159303, Email: directie@albertschweitzer.net