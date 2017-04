Koningsnacht op 26 april

OVERSCHIE- Dit jaar is er voor het eerst een Koningsnacht in Overschie. In het Sidelingepark zijn er tussen 18.30 en 23.00 uur activiteiten voor de jeugd. Het feest begint om 18.30 uur met een tocht van een brassband door heel Overschie. Alle kinderen kunnen met hun eigen lampion bij de optocht aansluiten op een plek dichtbij huis. En dan wordt het een vrolijke, verklede lampionnenoptocht die om 19.30 uur eindigt in het Sidelingepark. Het thema van de optocht is 'Oranje' en degene met het mooiste kostuum wint een superlekkere prijs! Daarna begint een indrukwekkende vuurshow van een kwartier. De vuurspuwers van vuurgilde.nl maken er een spannende, spectaculaire (en vanzelfsprekend veilige) show van waar iedereen naar kan komen kijken. Daarna steekt de scouting het door hun gebouwde vreugdevuur aan. En dat is het startsein voor de openluchtdanceparty met muziek van een dj. Uiteraard is ook aan hapjes en drankjes gedacht. Kinderen en jongeren vinden allemaal iets naar hun zin tijdens Koningsnacht. Ook de jongerenorganisaties uit Overschie zijn uitgenodigd om zich tijdens deze avond te presenteren in het park. Het dancefeest is om 23.00 uur afgelopen. Zo neemt Overschie alvast een voorschotje op Koningsdag die de volgende dag natuurlijk helemaal volgens traditie gevierd wordt.