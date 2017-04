Een middag internationaal koken en eten. Om elkaar te leren kennen en samen leuke dingen te doen. Dat is het idee achter de internationale kookdag bij Plein 13 aan de Abtsweg, op woensdag 12 april. Samen koken, samen eten Rayan Essanoussi regelde alles zelf! De middag is een idee van Rayan Essanoussi. Hij is 11 jaar en zit in groep 8. Hij wilde graag iets bedenken om kinderen en ouders uit verschillende landen dichter bij elkaar te brengen. Zo kwam hij op de internationale kookmiddag voor Overschie. Hij bedacht en regelde het hele plan met coaching van Steven Schutrup (Wmo Radar) en vroeg via een bewonersinitiatief een bijdrage aan de gebiedscommissie.



Gerechten uit alle windstreken

Rayan is zelf op schoolreis naar Spanje, maar zijn moeder wilde gelukkig wel even optreden als woordvoerder. 'Ja, hij heeft het écht helemaal zelf bedacht en geregeld. Zo'n tweeënhalve maand is hij er mee bezig geweest. Rayan heeft vier gerechten gekozen die door kinderen zelf gemaakt kunnen worden: nasi uit Suriname, gehaktballen uit Nederland, harira uit Marokko en dolma's uit Turkije. En samen hebben we de hoeveelheid ingrediënten uitgerekend. Er kunnen ongeveer 50 kinderen en ouders meedoen.' En wat nog leuker is: er zijn nog plekken om mee te doen! Aanmelden is verplicht in verband met de boodschappen. Doe mee en mail naar: internationalekookdag@gmail.com of sschutrup@wmoradar.nl